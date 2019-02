Tav, Toninelli promette: "Il governo deciderà entro la prossima settimana"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli oggi è tornato a parlare del Tav Torino-Lione e in particolare dei bandi per la realizzazione del tunnel di base e ha detto:

"Se partissero i bandi di Telt per la Torino-Lione non mi preoccuperei perché sarebbe solo una ricognizione di mercato, aperta per sei mesi, sempre revocabile"