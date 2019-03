Primarie PD, Renzi vota in Vespa: "Il palloncino grillino si è sgonfiato"

"Forse in questo Paese più che chiudere i porti bisognerebbe aprire le biblioteche, i teatri, i musei e le scuole".

Matteo Renzi, ex segretario del PD, questo mattina è andato in vespa a votare alla Leopoldina a Firenze, colui che sarà il suo vero e proprio successore, visto che, dopo le sue dimissioni, Maurizio Martina è stato solamente il reggente, non essendo stato eletto. Le primarie del PD di oggi servono proprio a questo, a dare al partito un nuovo segretario regolarmente scelto dagli elettori, iscritti e non solo. L'ex Premier ha pubblicato su Facebook la foto che vedete qui in alto e ha scritto:

"Sono stato a votare alle Primarie Pd. Un grande festival della democrazia. Una bella giornata per chi crede nella politica"

Non c'è stato un vero endorsement da parte sua, e i vari "renziani" si sono divisi tra i tre candidati, come lo stesso Renzi ha spiegato oggi ai giornalisti che lo aspettavano al seggio:

"Io penso che sia il tempo di festeggiare la festa della democrazia, che oggi vede migliaia di volontari organizzare dei seggi, dei gazebo. Finché c'è un partito che fa questo lavoro, finché c'è un partito che riesce a mobilitare meravigliose energie credo che sia un fatto positivo. Mi piacerebbe che lo facessero anche gli altri. Quanto al dibattito di questi mesi, io penso che si debba fare un grande in bocca al lupo ai tre candidati, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, per la sfida molto leale che hanno fatto. Penso che sia importante che chiunque vinca le primarie il giorno dopo non subisca il trattamento che abbiamo subito noi, che abbiamo vinto per due volte le primarie con il 70% e per due volte abbiamo avuto contro il fuoco amico. Noi ci impegniamo in questa direzione e per questo motivo io non ho voluto fare nessuna corrente al punto che i vari esponenti che in questi anni sono stati insieme a me si sono divisi su tutte e tre le mozioni, qualcuno ha preferito uno, qualcuno ha preferito un altro. Penso che sia il segno di uno che non vuole fare le correnti, ma vuole fare una battaglia educativa e culturale. Vengo da un giro in Italia pazzesco, continuerò a farlo per presentare il libro. Ci sono migliaia di persone, il libro è molto dibattuto e discusso e molto venduto, quindi il mio compito è quello di dare una mano al PD, faccio parte del PD da iscritto e da parlamentare, e dall'altro lato fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e distruggendo i valori"

