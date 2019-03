Zingaretti: "Sarebbe criminale fermare la Tav"

Di redazione Blogo.it lunedì 4 marzo 2019

Al primo giorno da segretario del Pd, Zingaretti ha voluto incontrare Chiamparino per affrontare la questione Tav

Nel primo giorno da nuovo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha subito sentito l'esigenza di ribadire il suo 'sì' al Tav Torino-Lione. Il neo segretario è andato fino a Torino, dove ha incontrato il Presidente Chiamparino, e non ha usato mezzi termini sulla questione: "I bandi non si interrompono e sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro".

Per Zingaretti il Governo è irresponsabile: "In Italia si è aperta una nuova stagione, dobbiamo essere molto umili e molto, molto, molto uniti e dobbiamo produrre una grande innovazione insieme per ricostruire l'empatia con questo Paese: non con pacche sulle spalle ma dimostrando che con noi il Paese cambia e cambia in meglio. Non si può vivere all'infinito con il costo dell'incertezza che sta abbattendo il Paese. Giocano con i programmi come si gioca le figurine, la Tav è un simbolo ma non c'è un singolo argomento su cui la maggioranza sia unita da una visione di futuro del Paese".

Con Chiamparino si è parlato anche della questione delle autonomie regionali, un tema ancora spinoso per il Pd: "ho iniziato ad ascoltare i presidenti delle Giunte regionali di centro sinistra, il prossimo passo sarà mettere in campo una nuova proposta di tutto il centro sinistra sul tema delle autonomie".

La scelta di puntare sul Tav fin da subito è ovviamente piaciuta al Presidente della Regione Piemonte, che ha promosso a pieni voti il neo segretario: "dimostra qual è l'unica forza politica e l'unico schieramento che da sempre, senza se e senza ma, ha lavorato e sta lavorando per le infrastrutture che servono al futuro dell'Italia. Con la scelta di fare la sua prima uscita pubblica a Torino su tema della Tav e delle altre infrastrutture italiane che come Tav sono sospese o sono sospese le progettazioni è un segnale di grande vicinanza".