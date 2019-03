Sondaggi: il PD guadagna terreno e si avvicina a M5S

Di redazione Blogo.it lunedì 4 marzo 2019

L'ultimo sondaggio diffuso dal Tg di La7 sul gradimento nei confronti dei partiti politici rivela un calo del divario tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, col PD che guadagna terreno dopo la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del PD.

Sono passate soltanto poche ore dal trionfo di Nicola Zingaretti alle primarie del Partito Democratico, ma i primi discorsi fatti dal nuovo segretario del PD sembrano aver già sortito l'effetto sperato dai sostenitori della sinistra. Stando agli ultimi sondaggi, infatti, il Partito Democratico avrebbe già riguadagnato consensi a discapito del Movimento 5 Stelle.

A rivelarlo è il sondaggio appena illustrato da Enrico Mentana durante il Tg di La7. Ad oggi il distacco tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si sarebbe ridotto ad appena 2,3%: il gradimento nei confronti di M5S è sceso al 22,1%, mentre quello per il PD è già salito al 19,8%.

A dominare ancora il tutto è ovviamente la Lega di Matteo Salvini col 33,4% in lievissimo aumento rispetto al 25 febbraio scorso, giorno in cui è stato eseguito il sondaggio precedente. Ma i possibili elettori persi dal Movimento 5 Stelle non sono andati soltanto al Partito Democratico: anche Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno fatto registrare un lieve aumento nel gradimento, passando rispettivamente dall'8,7% all'8,8% e dal 4,3% al 4,4%.

Il sondaggio, condotto da SWG su un campione di 1500 soggetti maggiorenni residenti in Italia, si limita a fotografare quali sono le intenzione di voto al 4 marzo 2019. Da notare, però, che il 30,8% degli interpellati ha preferito non esprimersi.