Tav, Conte: "Entro venerdì prenderemo la decisione migliore per il Paese"

A margine del vertice a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che sulla Tav Torino-Lione verrà presa una decisione entro venerdì 8 marzo.

È iniziato intorno alle 11 di oggi, martedì 5 marzo, l'atteso vertice a Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto su uno dei temi più caldi per l'esecutivo gialloverde, la Tav Torino-Lione e il suo futuro.

Al vertice, conclusosi neanche mezz'ora dopo il suo inizio, hanno partecipato i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fino a stamattina ben saldi sulle loro opinioni contrastanti sull'opera, e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che nei giorni scorsi aveva promesso una decisione definitiva sulla Tav proprio per questa settimana.

Il Presidente del Consiglio, subito dopo la conclusione del vertice, ha rilasciato qualche dichiarazione all'uscita da Palazzo Chigi, confermando che ad oggi nulla è stato decisione e che tutto dipenderà da cosa succederà nelle prossime ore:

Confermando che si partirà dalla discussa analisi costi-benefici, Conte ha assicurato che una decisione verrà presa entro venerdì prossimo:

Noi confidiamo di decidere entro venerdì e a quel punto, in base all'esito della nostra decisione, ci si regolerò sui bandi. Posso garantire che prenderemo una decisione per tutelare l'interesse nazionale e per questo il governo non potrà cadere. È evidente che non ci lasceremo condizionare da pregiudizi ideologici o interessi di parte.