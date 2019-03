Zaia contro Zingaretti: "Su fisco regionale e tasse è come Renzi"

In una intervista rilasciata a La Stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia, uno dei principali esponenti della Lega, ha parlato del neosegretario del PD Nicola Zingaretti e ha sottolineato che, in materia fiscale, c'è una certa continuità con il suo predecessore Matteo Renzi.

In particolare, Zingaretti ha detto, sul residuo fiscale, che il Veneto se lo deve scordare perché così "distrugge l'Italia". Zaia ha reagito dicendo:

Riguardo il timore che si possa creare un partito del Nord contro il resto d'Italia, un asse che va dalla Lombardia al Friuli, Zaia ha detto:

"Zingaretti vuol fare il partito del Sud? Premesso che questa cosa è pura dietrologia per chi non ha argomenti, vorrei ricordargli che è sempre stato lui a dire 'giù le mani dalla Costituzione'. Gli vorrei ricordare che se non gli va bene la Costituzione, che garantisce ciò che stiamo facendo non solo in Veneto, ma pure in Lombardia e in Emilia guidata da un rappresentante del suo stesso partito, la cambi. È la sfida che gli lancio. Il presidente Sergio Mattarella, una persona per bene e molto attenta, se ci fosse stata una minima cosa al di fuori della Costituzione si sarebbe fatto sentire"