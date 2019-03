Salvini scrive a Grillo: "A scuola anche tutti i bambini non vaccinati"

mercoledì 6 marzo 2019

Il vicepremier Matteo Salvini inviati Ministro della Salute Giulia Grillo a presentare un decreto legge urgente per permette a tutti i bambini non vaccinati di poter continuare a recarsi a scuola dopo il 10 marzo prossimo.

I No-Vax tornano ancora prepotentemente protagonisti della politica italiana grazie al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in queste ore ha scritto una lettera al Ministro della Salute Giulia Grillo per chiederle di mettersi al lavoro su un decreto legge che dovrebbe consentire a tutti i bambini non vaccinati di potersi recare a scuola senza alcun tipo di discriminazione.

Il leader della Lega, ben consapevole di quanto i no-vax fossero vicini al Movimento 5 Stelle in passato e di quanto ora siano delusi dai parlamentari grillini dopo il loro approdo al governo, prova così a tirare i no-vax dalla propria parte. La scusa usata è sempre la stessa, il bene dei bambini:

L'intento del procedimento a cui il ministro Grillo dovrebbe lavorare è quello di consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia da 0 a 6 anni:

Bisogna evitare, secondo Salvini, "l'allontanamento e la decadenza dalle liste scolastiche di quei bambini che non sono stati vaccinati, e che di fatto costituiscono un possibile pericolo per tutti i bambini che, per i motivi più disparati, non hanno alcuna scelta e non possono essere vaccinati.

Il motivo di questa lettera è presto detto: il 10 marzo prossimo rappresenterà l'ultima data utile per presentare le certificazioni dei vaccini. Tutti i bambini da 0 a 6 anni che a partire da quella data non saranno in regola con le vaccinazioni saranno esclusi dalla frequenza scolastica e dovranno quindi restare a casa.

La ministra Giulia Grillo si era già espressa contro un ulteriore rinvio e al momento è difficile prevedere come prenderà questa lettera e come deciderà di comportarsi nelle prossime ore.