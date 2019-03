La 12enne Genesis Butler incalza Papa Francesco per una Quaresima Vegan (che vale un milione di dollari)

Papa Francesco pensava di riuscire a liberarsene con una lettera scritta dall'assessore agli Affari Generali, monsignor Paolo Borgia, invece Genesis Butler, sarà pure giovanissima (solo 12 anni), ma continua a incalzarlo e ora vuole andare a pranzo al Vaticano.

Ma mettiamo un po' di ordine. Genesis Butler è un'attivista che lotta per sensibilizzare la gente sui cambiamenti climatici ed è vegana. Lo scorso 6 febbraio ha scritto a Papa Francesco chiedendogli di promuovere una Quaresima vegan e la sua idea, lanciata nell'ambito della campagna Million Dollar Vegan, ha avuto il sostegno di molti vip, tra cui Paul McCartney, Moby e Joaquin Phoenix.

L'organizzazione Million Dollar Vegan è pronta a sborsare un milione di dollari se il Papa accetterà e il Pontefice potrebbe scegliere a quali iniziative benefiche dedicare quel denaro. Per adesso, però, Bergoglio non ha risposto direttamente alla giovane attivista, ma attraverso una lettera dell'assessore agli Affari Generali, monsignor Paolo Borgia, che ha scritto:

Genesis Butler, però, non si è accontentata di questa risposta e a sua volta ha scritto:

"Santità, sono davvero commossa e sopraffatta dalla gratitudine per il Vostro cenno di riscontro alla mia richiesta di osservare una Quaresima vegana. Grazie dal profondo del cuore per la Vostra benedizione e per custodirmi nei Vostri pensieri e nelle Vostre preghiere. Per me significa più di quanto non sia in grado di esprimere a parole”