Salario minimo orario, l'analisi dei ddl inizierà il 12 marzo

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 marzo 2019

Il 12 marzo prossimo inizierà in commissione Lavoro del Senato l'analisi dei disegni di legge sul salario minimo orario, a cominciare da quello presentato dal PD e quello firmato M5S.

Inizieranno il 12 marzo prossimo le audizioni in commissione Lavoro del Senato sui diversi disegni di legge sul salario minimo orario presentati dalle varie forze politiche, dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico. C'è un evidente interesse a fare qualcosa in questo senso, ma ogni partito è interessato a mandare avanti la propria proposta, anche se sarà comunque necessario interpellare i rappresentanti delle parti coinvolte, a cominciare dai sindacati dei lavoratori, e delineare un unico disegno di legge da proporre poi al Parlamento.

Nei giorni scorsi Luigi Di Maio, subito dopo la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del PD, aveva invitato il nuovo segretario del Partito Democratico a supportare la proposta avanza dal Movimento 5 Stelle, ma da parte del PD era arrivata un secco no, almeno per il momento. La deputata Debora Serracchiani aveva ricordato al leader di M5S che "esiste una proposta di legge del Partito democratico, già depositata fin dallo scorso luglio, molto precisa e dettagliata" e oggi la senatrice Annamaria Parente, vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato, lo ha ribadito:

Sul salario minimo il Pd ha presentato proposte, ma come ha detto il segretario Zingaretti è necessario per prima cosa aprirci all'ascolto e confrontarci con le parti sociali, a partire dai sindacati dei lavoratori. Il salario delle lavoratrici e dei lavoratori è materia che riguarda principalmente la contrattazione e dunque su questo tema è necessario trovare un giusto e sano equilibrio tra legge e accordi tra le parti.

Il Partito Democratico propone un salario minimo orario di 9 euro netti, escluse le indennità e i rimborsi spese, mentre il Movimento 5 Stelle vorrebbe garantire un salario minimo orario di 9 euro lordi da aggiornare di anno in anno in linea con l'inflazione. Al momento, quindi, PD e M5S non sembrano intenzionati a collaborare per un obiettivo comune, ma tutto potrà cambiare non appena inizieranno i confronti e le discussioni sul tema.