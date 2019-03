Su Twitter spopola l'hashtag #noicontrosalvini

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 marzo 2019

Le considerazioni in favore della causa No-vax di Salvini ed il volantino della Lega di Crotone hanno dato vita a questo tweetstorm

Su Twitter sta spopolando l'hashtag #noicontrosalvini che, per diverse ore, è stato in cima alle tendenze di Twitter. In serata è scivolato al secondo posto, alle spalle dell'hashtag dedicato alla partita di Champions League tra Porto e Roma. A scatenare la rabbia di un folto gruppo di utenti di Twitter sono state due cose: le dichiarazioni in favore della causa novax fatte da Matteo Salvini ed il disgustoso volantino realizzato per la Festa della donna dalla sede crotonese della Lega.

A scatenare l'ira di molte donne è stata una frase in particolare contenuta nel manifesto della Lega crotonese: "offende la dignità delle donne chi ne rivendica una più marcata e assoluta autodeterminazione che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo". Una riflessione disarmante, che non è passata inosservata al popolo della rete.