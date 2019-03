Tav, nessuna decisione dopo 5 ore di vertice. La UE pronta a richiedere 800 milioni all'Italia

Di redazione Blogo.it giovedì 7 marzo 2019

L'esecutivo gialloverde è ancora in alto mare sulla Tav Torino-Lione. Salvini e Di Maio non vogliono cedere, ma l'UE è pronta a richiedere all'Italia gli 800 milioni di euro già stanziati per il progetto.

Si è concluso alle due del mattino senza un accordo il nuovo vertice di cinque ore a Palazzo Chigi sulla Tav Torino-Lione, come anticipato nella mattinata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cinque lunghe ore in cui i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, affiancati dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non sono stati in grado di prendere una decisione.

Il tempo stringe. Conte ha promesso che entro domani sapremo se la Tav si farà o no e gli occhi dell'Unione Europea sono puntati sull'Italia: la Commissione UE sta per inviare una lettera all'esecutivo gialloverde per ricordare che dire no alla Tav verrà preso come una violazione di due diversi regolamenti UE del 2013 e che l'Italia dovrà restituire gli 800 milioni di euro già stanziati dall'UE. 300 milioni dovranno essere restituiti entro il mese di marzo, i restanti 500 milioni in seguito.

Le posizioni dei due vicepremier sono ancora lontane, ma la motivazione ufficiale di questo ritardo nella decisione è che le valutazioni giuridiche sono ancora in corso. Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al termine del lungo vertice, ma fonti della maggioranza lasciano trapelare l'intenzione del governo di chiedere un confronto alla Francia, probabilmente con un vertice bilaterale, sui criteri di finanziamento dell'opera.

Allo stato attuale, non esiste la possibilità di un punto di incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: o l'opera si farà o non si farà, non esiste una via di mezzo e i due vicepremier restano saldissimi sulle loro posizioni diametralmente opposte.

Oggi il Presidente del Consiglio ha una giornata fitta di eventi, ma un nuovo vertice potrebbe tenersi alle 19.30 di oggi a Palazzo Chigi. Anzi, dovrebbe trattarsi di un Consiglio dei Ministri che potrebbe essere l'occasione di estendere la discussione anche agli altri componenti dell'esecutivo gialloverde.