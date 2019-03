Tav, Palazzo Chigi sul mancato accordo: "Sono emerse delle criticità"

Di redazione Blogo.it giovedì 7 marzo 2019

Palazzo Chigi conferma che nessun accordo sulla Tav è stato raggiunto dopo il vertice fiume a causa di nuove criticità che richiederanno ulteriori approfondimenti.

Cosa è successo durante la riunione di stanotte a Palazzo Chigi che si è conclusa con un nulla di fatto sulla Tav? I diretti interessati, complice anche l'ora tarda in cui hanno lasciato l'incontro, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma ci ha pensato stamattina una nota di Palazzo Chigi a fornire qualche dettaglio in più e sottolineare che "sono emerse criticità che impongono un'interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto".

La riunione è stata divisa in due parti. La prima "è stata dedicata ad approfondire l’analisi costi-benefici acquisita dal Mit, analisi che è stata illustrata dai componenti della Commissione Ramella e Beria". La seconda parte, invece, ha visto l'approfondimento di tutte le più ampie implicazioni di ordine politico, sociale ed economico del progetto Tav Torino-Lione. A cosa si è arrivati?

All’esito del confronto si è convenuto che l’analisi costi-benefici sin qui acquisita pone all’attenzione del Governo il tema del criterio di ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia, Francia e Unione Europea.

Alla fine, spiegano da Palazzo Chigi, "sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto, al fine di verificare la perdurante convenienza dell’opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, originariamente concepita anche in base a specifici volumi di investimenti da effettuare nelle tratte esclusivamente nazionali".

In assenza di un accordo finale, quindi, saranno necessari ulteriori incontri. Palazzo Chigi parla di incontri, al plurale, e non fa alcun accenno alla scadenza promessa solo poche ore fa da Giuseppe Conte, ma a questo punto appare evidente che entro domani non verrà presa alcuna decisione e la questione slitterà ancora.