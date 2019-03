Berlusconi indagato a Roma: corruzione in atti giudiziari

Nel 2016 il Consiglio di Stato annullò l’obbligo per Silvio Berlusconi di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum: sentenza pilotata?

Silvio Berlusconi è indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari: il riferimento è all’indagine della Procura capitolina su alcune sentenze del Consiglio di Stato che sarebbero state pilotate. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, il filone d’indagine che ha portato il leader di Forza Italia all’iscrizione nel registro degli indagati è legato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, con la quale fu annullato l’obbligo per Berlusconi di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum.

Nelle scorse settimane, l’indagine condotta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Rocco Fava ha portato ad una serie di arresti che hanno riguardato anche dei magistrati. Per nulla preoccupato si dice il legale dell’ex presidente del consiglio, il già parlamentare Niccolò Ghedini: "Si tratta di una vicenda dalla quale il Presidente Silvio Berlusconi era stato già archiviato - sottolinea all’Ansa - , e siamo certi che accadrà di nuovo. Io e l'avvocato Coppi siamo tranquillissimi su questo. Non c'è alcuna possibilità di reperire elementi idonei per sostenere un accusa in giudizio. Ci auguriamo solo che l'archiviazione avvenga in tempi brevi e siamo fiduciosi visto che le indagini sono affidate a un ottimo magistrato come il dott. Ielo".