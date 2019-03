Brexit, May al Parlamento: "Se bocciate il mio accordo non usciremo mai dell'UE"

Martedì prossimo la Camera dei Comuni britannica vota di nuovo sull'accordo sulla Brexit proposto da Theresa May e la Premier oggi è stata molto chiara e molto dura dicendo che "nessuno sa cosa potrà succedere" se l'accordo verrà bocciato di nuovo:

"Potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto"