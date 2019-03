La Corea Del Nord sta preparando il lancio di un satellite? Trump: "Vedremo che succederà"

Di redazione Blogo.it sabato 9 marzo 2019

Immagini satellitare suggeriscono che la Corea Del Nord stia preparando il lancio di un missile o di un satellite, una chiara violazione degli impegni presi con gli USA. Donald Trump: "Staremo a vedere, ma sarei molto deluso".

A pochi giorni dal secondo faccia a faccia tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un, conclusosi ad Hanoi senza alcun accordo sul nucleare, si riaffaccia la possibilità che Pyongyang stia preparando il lancio di un satellite o di un missile.

A rivelarlo sono le immagini satellitari di una struttura alle porte di Pyongyang, il sito noto come Sanumdong, lo stesso in cui la Corea Del Nord in passato ha assemblato missili e razzi. Le immagini non forniscono informazioni certe, ma la loro interpretazione ha già messo in allerta gli Stati Uniti, col presidente Trump che si è subito detto pronto a interrompere ogni discussione con Kim Jong-un.

Gli analisi sembrano propendere per l'ipotesi che Pyongyang stia preparando il lancio di un satellite, ma anche questo sarebbe una violazione degli impegni che il leader nordcoreano ha preso con Trump. Dalla Corea del Nord non arrivano conferme né smentite, ma Trump ha già messo le cose in chiaro: