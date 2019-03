Tav, Centinaio: "Non credo che il governo sia a rischio"

Il Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio è convinto che il governo gialloverde non sia a rischio a causa della Tav e si dice certo che l'Italia abbia bisogno di tante nuove infrastrutture.

Crisi di governo sì o crisi di governo no? I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno rispondendo a distanza a suon di dichiarazioni, col leader della Lega che ha preferito passare il fine settimana lontano da Roma nonostante la necessità di arrivare quanto prima ad un accordo. A frenare le voci di crisi, dopo lo stesso Salvini, ci ha pensato oggi il Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, intervenuto a TgCom24:

Penso che il governo non sia a rischio. Stiamo andando bene con vari progetti e non penso che la Tav possa mettere in crisi un governo. Ormai per gli italiani questa cosa della TAV sembra la diatriba su Mazzola e Rivera o su Coppi e Bartali.