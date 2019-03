Delrio (PD): "Salvini per pochi punti percentuali sta bloccando il Paese"

Graziano Delrio, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ora capogruppo alla Camera dei deputati del Partito Democratico oggi ha firmato un editoriale nella newsletter degli onorevoli dem e ha scritto:

Poi ha aggiunto:

"Salvini è corresponsabile del blocco degli investimenti pubblici, se ha un minimo di dignità deve ammettere che in questi nove mesi ha fatto perdere tempo al Paese, lui per primo, e che questo esperimento di governo è meglio che venga subito smontato, i cittadini e i lavoratori aspettano risposte che non arrivano e l'anno bellissimo annunciato dal presidente del Consiglio si sta già trasformando in un incubo"