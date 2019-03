Tav, Salvini: "Conte da solo non riuscirà a fermarla"

Il vicepremier Matteo Salvini è ottimista sulla Tav e ribadisce che i compromessi sono possibili e che, progetto alla mano, è possibile rivedere i punti più controversi dell'opera.

Il vicepremier Matteo Salvini, spesso critico quando si tratta di sondaggi, si è armato di telefonino per illustrare al Corriere Della Sera quanto i sondaggi gli diano ragione sulla Tav: la gran parte degli italiani, secondo i dati diffusi da Swg, è favorevole alla discussa opera.

Guardi qui. Swg ha fatto un sondaggio. I favorevoli alla Tav in Italia sono il 58%, i contrari soltanto il 16%. Nella Lega i sì sono al 75%, ma anche tra i 5 Stelle, i contrari sono al 55%, e c’è anche un 21% di loro che dice sì. Nel Nord Ovest non parliamone: i sì sono al 66%. Ah, guardi questa: il 60% degli interpellati dice che la Tav andrebbe fatta anche se non conveniente sulla base dell’analisi costi-benefici.