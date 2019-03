Vaccini, da domani niente asilo per i bimbi senza certificazione

Di redazione Blogo.it domenica 10 marzo 2019

Dall'11 marzo 2019 i bambini dell'asilo non in regola con le vaccinazioni obbligatorie non saranno fatti entrare a scuola. Gli studenti delle elementari e medie andranno incontro a sanzioni fino a 500 euro.

L'appello del vicepremier Matteo Salvini al Ministro della Salute Giulia Grillo è rimasto inascoltato e da domani, lunedì 11 marzo 2019, i presidi italiani applicheranno la legge a faranno tornare a casa tutti i bambini degli asili non in regola con le vaccinazioni obbligatorie in Italia.

È l'Associazione Nazionale Presidi a spiegare nel dettaglio cosa succederà domattina e quali differenza ci saranno tra gli asili e le altre scuole. Oggi, infatti, scade il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni delle vaccinazioni obbligatorie e farne le spese saranno i figli dei no-vax: chi frequenta l'asilo nido o la scuola materna non potrà entrare in classe e sarà rimandato a casa, mentre per i bambini delle altre scuole saranno previste delle alternative:

In questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso. Il problema dunque è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa.

I bambini delle scuole elementari e delle scuole media non in regola con le vaccinazioni andranno incontro a sanzioni fino a 500 euro, come disposto dalla legge in vigore dal 2017. Prevedendo le polemiche che saranno sollevate a partire dalle prime ore di domani, l'Anp ha subito sottolineato che le scuole si limiteranno ad applicare la legge esistente e che, "Se ci sarà un decreto, nel momento in cui sarà in vigore lo applicheremo".

Ad oggi il Ministero della Salute non ha ancora fornito i dati aggiornati sulla copertura vaccinale in Italia, ma quelli pubblicati dalle singole regioni sono piuttosto confortanti. In Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia e Toscana più del 95% dei bambini fino a 24 mesi è in regola con le vaccinazioni obbligatorie, quindi almeno in queste regioni i bimbi che saranno esclusi dagli asili saranno pochi.

