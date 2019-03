Gentiloni: "Il governo si schianta su un treno, è esaurito. Ora il PD può ripartire"

L'ex Premier Paolo Gentiloni ha rilasciato un'intervista a Mario Ajello del Messaggero e ha parlato del futuro del PD, senza risparmiare qualche frecciatina all'attuale governo Conte, sul quale ha detto:

E quanto gli è stato chiesto se sarà lui il candidato Premier del PD alle prossime eventuali elezioni, Gentiloni ha deviato il discorso:

"Questo è l’ultimo dei temi da affrontare. Ora la questione è l’esaurimento dell’esecutivo in carica. Non regge più l’idea che il governo sia la prosecuzione della campagna elettorale con altri mezzi. Noi per fortuna ci siamo rimessi in moto, e dalle primarie viene un possibile nuovo inizio"