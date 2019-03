Tav, Giorgetti: "Per bloccare l'opera serve voto del Parlamento"

Di redazione Blogo.it domenica 10 marzo 2019

Il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio ha parlato della TAV

La questione TAV è sempre al centro del dibattito politico. Oggi ne ha parlato anche Giancarlo Giorgetti - sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio - ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Lo stratega della Lega ha ricordato a tutti un aspetto non secondario: "Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né Conte né il Cdm può prendere decisioni sopra il Parlamento".

Fatta questa premessa, ha però aggiunto che un eventuale passaggio parlamentare non rappresenterebbe "un problema serio" per il Governo, questo nonostante le evidenti divergenze in seno allo stesso.

Il lavoro di mediazione in questa fase è affidato interamente al Premier Conte, che si riscopre dunque fondamentale come nella fase di interlocuzione con l'Ue per riuscire ad evitare la procedura di infrazione. Il Premier è un po' l'arbitro e contemporaneamente il tutore di questo Esecutivo: "vuole ridiscutere il progetto, non semplicemente escluderlo, ma rivederlo con le autorità francesi. È un'operazione coerente con il contratto di governo. L'analisi costi benefici? Va discussa con il governo francese che dovrà valutare come continuare questa opera. Se c'è risparmio di denaro pubblico, come ad esempio per la stazione di Susa, si può fare. Tra l'altro l'Italia si assume costi maggiori della Francia".

Chi ha vinto, però, il braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle? Con un po' di imbarazzo Giorgetti ha promosso l'operato del suo leader: "Salvini non è tornato a cuccia (come ha detto Marco Travaglio ndr), ha visto accogliere le nostre proposte, quelle che avevamo messo sul tavolo", replica il sottosegretario. Noi non vediamo le elezioni, l'unico che potrebbe vederle è Salvini ma se poi vede che il contratto funziona, va bene".