Di Battista diserta anche il Villaggio Rousseau: rottura definitiva col M5S?

Di Mirko Nicolino lunedì 11 marzo 2019

Alessandro Di Battista ha disertato anche l’importante evento del Movimento 5 Stelle a Milano: si parla di rottura definitiva con l’ex parlamentare

Che fine ha fatto Alessandro di Battista e che ruolo ha nel Movimento 5 Stelle? Da tempo si parla di divergenze per l’ex parlamentare con i vertici pentastellati, secondo Libero ci sarebbe stato addirittura uno strappo definitivo. Ieri, 10 marzo 2019, era in programma a Milano un evento importante per il M5S, il cosiddetto Villaggio Roussea, che da sempre è stato un punto d’incontro importante per il partito fondato da Grillo e Casaleggio. Dopo i risultati tutt’altro che esaltanti ottenuti in Sardegna e Abruzzo, invece, c’è chi parla di vera e propria resa dei conti all’interno del Movimento.

Alessandro Di Battista non dà tracce di sé nemmeno sui social network dal 13 febbraio: tra due giorni, dunque, sarà un mese esatto di silenzio per l’ex deputato, che era rientrato dall’America centrale per dare un mano al movimento impegnato nelle campagne elettorali per le regionali. In questi giorni ci si attendevano le sue uscite in merito alle tensioni nel governo per la questione Tav, invece Di Battista se n’è rimasto in disparte, quasi un osservatore non interessato. Con Luigi Di Maio già al secondo mandato, al netto di un cambio di statuto, il politico romano è considerato il suo naturale sostituto per il futuro, invece potrebbe clamorosamente defilarsi.

Il Movimento 5 Stelle sta già lavorando per le prossime elezioni europee, una tornata nella quale il supporto di Alessandro Di Battista sarebbe potuto diventare un’arma in più, invece dopo la visita ai gilet gialli di Christophe Chalencon, sembra essersi dileguato. Secondo quanto riferisce oggi La Stampa, l’ex deputato si sarebbe fatto da parte poiché sentitosi “lasciato solo” dai colleghi di partito, soprattutto da Luigi Di Maio, con il quale ha trascorso anche le vacanze invernali sulla neve. Alcune sue uscite dal rientro dall’America pare abbiano creato più danno che utilità al M5S, ma nessuno si sarebbe schierato in suo soccorso. Che si tratti solo di una pausa di riflessione o il preludio ad una clamorosa uscita di Alessandro Di Battista dal Movimento 5 Stelle?