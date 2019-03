Olimpiadi 2026, Salvini: "Il governo dovrà trovare i fondi"

Di redazione Blogo.it lunedì 11 marzo 2019

Il Presidente della Regione del Veneto gioisce per le parole di Matteo Salvini sulle Olimpiadi del 2026: "Per vincere la candidatura è infatti fondamentale che il Governo italiano ci sia a pieno titolo".

Il governo italiano darà il massimo supporto all'organizzazione delle Olimpiadi 2026 se ad ospitarle saranno Milano e Cortina. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) annuncerà la propria decisione il prossimo 23 giugno, ma in queste ore il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha confermato che il governo dovrà contribuire e trovare i fondi adeguati per farlo.

Intervenuto oggi a Bergamo per l'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, Salvini ha sottolineato l'importanza dell'evento per l'intero Paese:

Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che questo debba esserci. Lo stesso governo che ha trovato i fondi per il torneo di tennis di Torino, su un progetto ben più ambizioso dovrà trovare fondi adeguati.

A ruota è seguito il commento del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha elogiato Salvini e l'impatto che le Olimpiadi del 2026 potrebbero avere dell'Italia: