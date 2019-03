Renzi: "Salvini ha cambiato idea su tutto, ma cosa ha fatto di concreto?"

Di redazione Blogo.it lunedì 11 marzo 2019

Matteo Renzi ospite a "L'Aria Che Tira" su La7 va all'attacco del Ministro dell'Interno Matteo Salvini: "In questo anno ha fatto molta demagogia, ma non ha risolto un solo problema".

L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi torna alla carica contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, qualcosa che l'ormai ex leader del Partito Democratico fa con una certa costanza. Oggi, intervenuto a L'Aria che tira su La7, Renzi ha voluto attaccare Salvini sugli obiettivi non raggiunti in questi mesi di governo.

Avete visto che nell'ultima settimana sono avvenuti due grandi fatti e Salvini non è intervenuto: un vicentino ha messo sotto una famiglia di povere persone e ha fatto amputare la gamba a un bambino di 14 mesi. L'autista schifosamente ubriaco che cosa ha fatto? Il bambino era albanese, ma se fosse stato l'opposto cosa sarebbe accaduto? Quanti tweet ci avrebbe fatto Salvini?

E, ancora:

Dopo che a Napoli una ragazza di 24 anni è stata violentata da tre ragazzi, perchè non ne parla nessuna? Perché la ragazza era italiana e soprattutto perchè i tre ragazzi erano italiani. Salvini in questo anno ha fatto molta demagogia, ma non ha risolto un solo problema della sicurezza e io penso che gli italiani gli faranno pagare il conto.

Renzi ha tirato ancora in ballo i famosi 80 euro e gli altri traguardi raggiunti dal suo esecutivo e fatto un confronto col governo gialloverde:

Salvini è uno che ha cambiato idee su tutto, ma in politica non conta la simpatia, contano i risultati: noi abbiamo fatto l'Irap, Industria 4.0, gli 80 euro. Salvini che ha fatto?

L'ex premier ha ribadito la sua convinzione sulla durata dell'esecutivo gialloverde: "È questione di qualche mese e cambierà il governo. Adesso metteranno le tasse nuove".