Brexit, oggi il voto sul nuovo accordo tra May e Juncker

Di redazione Blogo.it martedì 12 marzo 2019

Bruxelles concederebbe garanzie "legalmente vincolanti".

Subito dopo aver celebrato il Commonwealth Day, Theresa May ieri sera è volata a Strasburgo per incontrare d'urgenza Jean-Claude Juncker con il quale ha poi tenuto una conferenza stampa nel corso della quale sono state annunciate "modifiche legalmente vincolanti" all'accordo. La Premier britannica ha detto:

"Il Parlamento britannico aveva espresso dubbi sul backstop irlandese. Ora abbiamo le rassicurazioni"

E oggi vedremo se la Camera dei Comuni accetterà o meno queste rassicurazioni. Due mesi dopo il voto che bocciò l'accordo, la May torna davanti ai Lord in un momento ancor più delicato, perché il 29 marzo è il termine ultimo oltre il quale si cade nel "no deal" e potrebbe essere un guaio per il Regno Unito.

Il nuovo accordo prevederebbe che non si vada oltre dicembre 2020 con il regime speciale temporaneo sull'Irlanda del Nord voluto dall'UE, altrimenti la questione sarà decisa da un arbitrato indipendente. Nel frattempo le due parti troverebbero degli strumenti alternativi per fare in modo che il backstop non si possa replicare.

Il backstop, lo ricordiamo, è la clausola che l'UE ha imposto per far sì che Belfast resti nell'unione doganale europea fino a quando non si trova una soluzione definitiva sul confine irlandese.

Geoffrey Cox, il general attorney, massimo legale del governo britannico, oggi dovrebbe ridefinire il suo parere sul backstop davanti al Parlamento britannico, poi sarà dato via libera al dibattito in aula e in tarda serata si procederà con il voto. Secondo Juncker è "l'ultima opportunità".