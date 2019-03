Sondaggi politici: Lega al 33,7%, M5s ancora in calo, Pd sopra il 20%

Di redazione Blogo.it martedì 12 marzo 2019

Se si votasse oggi per le elezioni europee la Lega prenderebbe il 33,7% e sarebbe il partito più votato in Italia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7

Se si votasse oggi per le elezioni europee la Lega prenderebbe il 33,7% e sarebbe il partito più votato in Italia, secondo l’ultimo sondaggio SWG per TgLa7 dell'11 marzo 2019.

Dai dati emerge anche che il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi, i grillini sono dati al 21,8%, mentre il Partito Democratico del neo segretario Nicola Zingaretti torna dopo parecchio tempo sopra la soglia del 20%, al 20,35% per la precisione.

Rispetto al precendente sondaggio SWG del 4 marzo, la Lega guadagna lo 0,3%, il M5S perde lo 0,3% e il Pd sale dello 0,5%. Forza Italia invece cresce in una settimana dello 0,1%, passando dall'8,8 all'8,9%, e Fratelli d’Italia cala dello 0,3%, passando dal 4,4% al 4,1%.