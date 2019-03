Mattarella: "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi si è recato al Teatro comunale di Belluno per la cerimonia commemorativa dell’alluvione che ha colpito lo scorso ottobre la regione Veneto e nel corso del suo intervento ha lanciato un allarme che in realtà è ben noto:

Il Capo dello Strato ha sottolineato:

Poi ha parlato dell'importanza di procedere con l'innovazione, ma senza dimenticare la tradizione:

"Deve essere chiaro che il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equilibri dell’ecosistema, pur se l’umanità ha dimostrato una costante propensione a misurarsi quotidianamente con i limiti conosciuti. La civiltà montana ha saputo confrontarsi con questi limiti e svilupparsi per millenni, in una competizione quotidiana con condizioni di vita non facili, ma ben inserita in questi ambienti, senza stravolgerli. Dobbiamo sempre, nel nostro percorso verso il futuro, coltivare insieme innovazione e saggezza antica. Devono andare di pari passo due atteggiamenti. Anzitutto la costruzione di una attenta regia e di solidarietà internazionali, per affrontare quei comportamenti che contribuiscono a cambiamenti climatici dalle gravi conseguenze. Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali, che si sono succedute, hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma ancora parziali e insufficienti"