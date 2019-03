F35: la Difesa pagherà i 389 milioni, cade un'altra promessa del M5S?

Di redazione Blogo.it martedì 12 marzo 2019

Nonostante le perplessità sul programma relativo agli F35, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, firmerà l’atto di pagamento per i lotti in sospeso

Secondo quanto riferiscono fonti governative citate dall’Ansa, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, firmerà l’atto di pagamento dei 389 milioni di euro per i lotti di F35 in sospeso. Insomma, nonostante "restano delle perplessità sul programma e che dunque sarà rivisto, come già annunciato in più occasioni", fonti vicine al governo Conte ammetto che "si pagheranno questi 389 milioni perché l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro e poi ci si fermerà, per portare avanti la ridiscussione del programma".

Gli aerei da guerra F35 erano stati uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che prima delle elezioni politiche di marzo 2018 aveva promesso più volte di voler bloccare. A quanto pare, però, il blocco dell’acquisto dei lotti già impegnati non è possibile, a meno del pagamento di pesantissime penali. Insomma, la difesa del partito che assieme alla Lega sorregge il governo è quella secondo cui non si acquistano nuovi F35, ma semplicemente si fa fronte ad un impegno di spesa preso dal precedente governo Gentiloni.

F35: l'impegno all'acquisto del PD

A tre mesi dalle ultime elezioni politiche, aveva denunciato il ministro Trenta, che il governo a maggioranza PD aveva sottoscritto l’acquisto dei lotti 13 e 14 pur sapendo di non avere possibilità di guidare il Paese in seguito a quella tornata elettorale. Si tratta di un progetto che ha un indotto occupazionale, che coinvolge imprese italiane e lavoratori e che quindi ha importanti implicazioni sull’economia. Per questo motivo, la stessa titolare della Difesa aveva preannunciato di voler mettere ordine ad uno stato di caso, ma evidentemente non ha potuto bloccare gli acquisti già sottoscritti.

La base “grillina” ora si chiede perché sia stata fatta una promessa difficilmente attuabile o addirittura impossibile. A questo punto, i simpatizzanti a cinque stelle si chiedono che ne sarà del progetto F35: sarà realmente interrotto o dopo i lotti 13 e 14 ne saranno acquistati altri?