Il PD attacca Conte per la foto con la torta a forma di ponte. Fincantieri lo difende

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 marzo 2019

Secondo i Dem è una mancanza di rispetto per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova.

Il Pd, attraverso la deputata Raffaella Paita, capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera, ha richiamato l'attenzione su una foto del Premier Giuseppe Conte con una torta a forma di ponte. Il motivo dell'indignazione Dem sarebbe dovuta al fatto che il Presidente del Consiglio avrebbe festeggiato senza pensare alle 43 vittime del Ponte Morandi.

Paita, infatti, ha scritto su Facebook postando la foto che vedete qui in alto e che è messa a disposizione da Palazzo Chigi:

"La foto di Giuseppe Conte che taglia una torta a forma di ponte è una indecenza che offende i parenti delle vittime e l'intera città di Genova, che ogni giorno si trova a lottare con le difficoltà create dal crollo del ponte Morandi. Altro che torta! Le torte si tagliano per festeggiare un evento lieto. Qual è l'evento che Conte ha inteso festeggiare con il suo indegno taglio della torta? Ce lo spieghi. Gli ricordiamo che sul ponte vero, non di marzapane, sono morte 43 persone, che la città è in ginocchio per l'interruzione della viabilità creata dal crollo e che, grazie alle bizze e all'incompetenza del suo ministro Toninelli, i lavori per la ricostruzione non sono ancora partiti. La foto di Conte è la dimostrazione del livello di cinismo e disumanità a cui può arrivare la politica quando è ridotta a puro strumento di propaganda. A forza di slogan, Conte ha perso il contatto con la realtà. Si scusi immediatamente"

Le ha fatto eco il suo compagno di partito Luciano Nobili, che ha scritto:

"43 morti, centinaia di feriti e di sfollati. E il dolore dell'intera città di Genova. Non solo avete preso i soldi da Autostrade mentre da indegni sciacalli accusavate i nostri governi. Ma ora il premier Conte taglia sorridente la torta col ponte. Non fate neanche più rabbia, fate schifo"

Innescata la polemica, l'hashtag #ponteMorandi è stato per ore in testa ai trend topic di Twitter. Le foto, in realtà, sono state scattate non a Genova, ma a Valeggio sul Mincio (Verona), all'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructures, che, come ha detto lo stesso Premier durante il suo discorso in quella occasione, sarà impegnato insieme con lo stabilimento genovese di Sestri Ponente e a quello di Castellammare di Stabia, nella ricostruzione del ponte di Genova.

Dunque la domanda è: ma la torta a forma di ponte rappresentava davvero il ponte di Genova?

Secondo Fincantieri no, infatti ha diffuso una nota per precisare che quella torta "non rappresentava altro che il logo della controllata Fincantieri Infrastructures" e ha aggiunto che "ogni altra chiave di lettura che si vuole dare alla vicenda risulta totalmente priva di fondamento. La società, inoltre, esprime il proprio sdegno per interpretazioni assolutamente strumentali che offuscano il significato dell'evento di ieri, vale a dire la riapertura di un sito produttivo che dà e darà lavoro a chi lo aveva perso"

Se sia la verità o solo una toppa di Fincantieri non è possibile stabilirlo con certezza, ma di certo, in questo caso, Conte non ha alcuna colpa, non ha di certo avuto lui l'idea della torta, e basta recuperare il discorso tenuto a Verona per notare che ha ricordato le vittime del crollo del Ponte Morandi, infatti ha detto:

"Il crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018, me lo ricordo bene, dopo qualche ora ero lì con il sindaco Bucci, è una ferita profonda, che ha lasciato dei traumi che certo non si cancellano nei familiari, in Genova e nell’intera comunità nazionale"

Foto © Palazzo Chigi - Licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT