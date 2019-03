Roma, netturbini cancellano scritta storica "Vota Garibaldi". Sindaco, perché?

La scritta "Vota Garibaldi” cancellata in Via Brollo risaliva alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano, nel lontano aprile 1948.

Nella capitale del nostro Belpaese accade che una squadra della nettezza urbana faccia pulizia anche della memoria storica, cancellando - letteralmente - una scritta "Vota Garibaldi" che risaliva alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano, tenutesi nel lontano aprile 1948.

La scritta tra l’altro era protetta da una pensilina. A denunciare lo sfregio il presidente dell’ottavo municipio Amedeo Ciaccheri con un post su Facebook:

Questa mattina il nostro territorio sconta un insulto gravissimo alla sua memoria storica e all'identità democratica cittadina.

Senza nessun buon senso o logica, una squadra del decoro urbano di Roma Capitale ha cancellato la scritta "Vota Garibaldi" in via Basilio Brollo.

Una scritta murale risalente alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano.

Una testimonianza riconosciuta e salvaguardata negli anni dal Municipio e che è un documento storico unico in città.

Il nostro impegno quotidiano è cercare di restituire cura e attenzione al territorio in contro tendenza a una città in abbandono. E invece il Campidoglio non dà risposte su emergenze che si prorogano nel tempo (vedi via delle Sette Chiese) e gestisce in maniera folle i suoi uffici.

Oggi il Campidoglio apre una ferita nel cuore della nostra comunità e dovrà risponderne politicamente per il danno e per l'urgenza del ripristino e del restauro immediato che come Municipio stiamo richiedendo da subito.

E ancora dovrà rispondere di dove vengono investite le risorse che dovrebbero essere usate per mettere in sicurezza strade e parchi, invece che programmare interventi di sconsiderata superficialità.