M5S: Di Battista rifiuta la candidatura alle Europee

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 marzo 2019

Alessandro Di Battista sempre più ai margini del Movimento 5 Stelle: rifiutata la candidatura alle Europee, potrebbe non fare nemmeno campagna elettorale

È passato un mese dall’ultimo post su Facebook di Alessandro Di Battista, ma l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle continua a mantenere un rigoroso silenzio. Rientrato dall’America centrale, il politico romano ha trascorso le vacanze invernali assieme al vicepremier Luigi Di Maio e sembrava che per lui stesse per iniziare una nuova stagione all’interno del partito fondato da Grillo e Casaleggio. La partecipazione al vertice con i gilet gialli, però, è stata la sua ultima missione in nome dei pentastellati, poiché è letteralmente sparito dalla circolazione. Assente anche al Villaggio Rousseau, secondo quanto riferisce oggi “Il Secolo d’Italia”, Alessandro Di Battista si starebbe sempre più defilando.

Nelle intenzioni di Luigi Di Maio, l’ex deputato sarebbe il candidato ideale da porre a capo di tutte e cinque le circoscrizioni per le prossime elezioni europee, anche se le regole del M5S prevedono la possibilità di candidarsi esclusivamente nella propria circoscrizione di riferimento. Stando alle indiscrezioni giornalistiche che circolano proprio in queste ore, però, Di Battista avrebbe risposto con un secco no, spingendosi addirittura a minacciare di non fare nemmeno campagna elettorale prolungando il silenzio oltre la tornata elettorale.

Di Battista: il tweet del papà

C’è chi parla di un imminente incontro tra Di Maio e Di Battista, due delle anime storiche del Movimento 5 Stelle, ma la sua assenza al Villaggio Rousseau ha fatto molto rumore. In quell’occasione qualcuno ha dichiarato sibillino che il politico capitolino si senta sostanzialmente abbandonato da tutti, poiché nessuno lo avrebbe difeso dagli attacchi subiti dopo le sue ultime apparizioni in televisione. A gettare ulteriori ombre sul futuro di Alessandro Di Battista nel M5S, un tweet del papà Vittorio che di recente ha “cinguettato”: "Proverbio romanesco. Vale ppiù la bbona riputazione che tutto er potere der monno". È il preludio ad una clamorosa uscita dal partito?