Di Battista: "Sono questioni mie e vi chiedo di rispettare il mio silenzio" - VIDEO

Di redazione Blogo.it giovedì 14 marzo 2019

Alessandro Di Battista, intercettato da un giornalista di Agorà su RaiTre, chiede a tutti di rispettare il suo silenzio ad un mese dall'interruzione di ogni attività pubblica per il Movimento 5 Stelle.

Che fine ha fatto Alessandro Di Battista? Se lo sono chiesti in tanti in questo ultimo mese dopo la sua ultima apparizione pubblica per il Movimento 5 Stelle. Era il 12 febbraio scorso. Di Battista era stato ospite di Giovanni Floris su La7 ed era anche arrivato a chiedere gli applausi di un pubblico poco partecipe. All'indomani di quell'intervento, Di Battista non ha più partecipato ad alcuna attività per M5S ed è sparito dai social network.

Oggi, intercettato dal giornalista Max Brod di Agorà, Di Battista ha preferito non commentare la sua sparizione pubblica e si è limitato a invitare tutti a "rispettare la sua scelta". Il tentativo di intervista è stato trasmesso durante la puntata odierna del programma di RaiTre, ma nessuno è stato in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla rottura di Di Battista col Movimento 5 Stelle, quello stesso Di Battista che era rientrato in Italia proprio per fare campagna elettorale per M5S e che si era dimostrato più agguerrito che mai, anche se pronto a pestare i piedi al vicepremier Luigi Di Maio.

Sono questioni mie, quindi non parlo. Ho delle questioni miei e vi chiedo di rispettarle.

Se Di Battista continua a tacere, anche dal Movimento 5 Stelle e dal compare Luigi Di Maio non sono arrivate comunicazioni al riguardo, anche se di fatto Di Battista non ricopriva più alcun incarico ufficiale per M5S e né Di Maio né altri del MoVimento sono tenuti a fare una spiegazione.