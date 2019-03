Roma: al via i lavori di restauro della scritta "Vota Garibaldi" cancellata

Di Mirko Nicolino giovedì 14 marzo 2019

Dopo la sciagurata cancellazione, sono partiti i lavori per ripristinare la scritta “Vota Garibaldi. Lista n.1” su un muro di via Basilio Brollo

Sono iniziati i lavori necessari per riportare alla luce la storica scritta “Vota Garibaldi. Lista n.1” presente fino a qualche giorno fa su un muro di via Basilio Brollo a Roma. Il graffito era presente dal 1948 ed oltre ad una targa celebrativa era dotato di una pensilina per evitare che la pioggia potesse rovinarla. Peccato, però, che un dipendente della ditta inviata dal Campidoglio per cancellare due scritte antisemite presenti nella zona, abbia scambiato il graffito su Garibaldi una sorta di provocazione in vista delle prossime Europee e l’abbia coperta con della vernice.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi che non hanno risparmiato la sindaca Virginia Raggi, l’Ansa ha pubblicato un video nel quale si vede una restauratrice all’opera sopra di un’impalcatura. Come promesso dal Campidoglio, la storica scritta sarà ripristinata a breve.