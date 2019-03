Il M5S presenta emendamento No Tav al Parlamento Europeo

Di redazione Blogo.it giovedì 14 marzo 2019

Cinque eurodeputati del Movimento 5 Stelle presentano emendamento No Tav a Bruxelles a nome del gruppo EFDD: "l'UE deve finanziare solo progetti utili"

Il Movimento 5 Stelle prosegue la propria battaglia contro la Tav Torino-Lione anche a Bruxelles. Mentre in Italia i penta stellati hanno siglato una tregua di qualche settimana con la Lega rinviando i bandi, cinque eurodeputati del M5S hanno presentato al Parlamento Europeo a nome del gruppo EFDD (Europe of Freedom and Direct Democracy) un emendamento con il quale chiedono all’UE di occuparsi solo di opere effettivamente utili per i cittadini. E la Tav non è considerata tale dagli eurodeputati pentastellati.

"Gli stanziamenti dell'Ue - si legge nell’emendamento presentato in occasione della votazione delle linee guida sul bilancio della Commissione europea - non dovrebbero essere utilizzati per finanziare progetti controversi e privi di un reale valore economico, ambientale e sociale, come il nuovo collegamento ferroviario tra Torino e Lione".

Il documento è firmato dai parlamentari europei Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Giulia Moi e ribadisce che "il bilancio dell'Ue dovrebbe finanziare progetti che consentono di migliorare realmente la vita dei cittadini".