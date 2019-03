Video, Renzi a Marine Le Pen in francese: "Io ho perso qualche volta, lei sempre"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 marzo 2019

In un talk show politico francese l'ex Premier le ha "cantate" all'alleata di Salvini.

Matteo Renzi è stato ospite del talk show politico francese L'Emission politique sul canale della tv pubblica transalpina France 2. Mentre l'ex Premier italiano era in collegamento, in studio c'era Marine Le Pen, leader del Front National, l'estrema destra francese e alleata di Matteo Salvini in Europa, contro la quale il senatore del si è scagliato dicendo:

"Signora Le Pen, lei mi parla di vittoria elettorale. Matteo Salvini ha avuto il 17% dei Vito, noi il 19%. Ma noi non abbiamo accettato l'alleanza con il M5S perché sono pericolosi per la democrazia italiana. Quindi noi abbiamo ottenuto più voti di Salvini, ma non abbiamo accettato di fare l'accordo con loro. Lei parla a me di vittoria elettorale? Lei? A me? Lei, Signora Le Pene, che he ha perso sempre? Io ho perso qualche volta, ho perso il referendum. Ho cercato di cambiare il mio Paese, ma ho perso il referendum, è vero, ma Signora Le Pen, io ho perso qualche volta, lei ha perso sempre. Lei ha perso le elezioni presidenziali del 2017, ha perso le elezioni presidenziali del 2012, ha perso le elezioni regionali dell'Ile de France, ha perso a Nord Calais. Siete la donna con più sconfitte in assoluto e lei parla a me di vittoria elettorale? Lei è incredibile"

Intanto Marine Le Pen voleva ricordare che quando è stato Presidente del Consiglio in realtà Matteo Renzi non era stato eletto dal popolo.

Lo stesso Renzi ha condiviso il video scrivendo: