Via della Seta, Di Maio: "Io oggi dico Italia First: firmiamo con la Cina, ma restiamo alleati degli USA"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio oggi si è fermato a parlare con i giornalisti subito dopo un vertice di governo sul memorandum relativo alla Via della Sera e ha spiegato:

"La Via della Seta si firmerà ed è un memorandum of understanding che permetterà alle imprese italiane di esportare di più nel mondo e quindi anche in Cina. È una buona occasione per la nostra economia e per le nostre aziende. Ho letto che gli Stati Uniti sono preoccupati: non hanno niente di cui preoccuparsi perché restano il nostro principale alleato. Anzi, io ho apprezzato a suo tempo Trump quando ha detto 'America First' e allora io dico adesso 'Italia First': miriamo a tutelare gli interessi dei nostri imprenditori che vogliono esportare il Made in Italy nel mondo, facciamo degli accordi commerciali che non sono accordi politici, ma restiamo alleati degli Stati Uniti, restiamo nella NATO, restiamo all'interno del Patto dei Paesi Occidentali. Poi è chiaro che la firma di questo memorandum rappresenta un'occasione per tante aziende italiane. Dopo tanti anni in cui la Cina esportava in Italia, l'Italia inizia a esportare in Cina le proprie eccellenze"