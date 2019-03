Congresso sulla famiglia, Di Maio: "Io non vado a festeggiare un nuovo Medioevo"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 marzo 2019

Il vicepremier Luigi Di Maio, a differenza del suo collega Matteo Salvini, non parteciperà al World Congress Of Families che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo 2019, e lo ha detto chiaramente, spiegandone anche il motivo.

Oggi, infatti, rispondendo ai giornalisti, Di Maio ha chiarito:

"Io ho visto che su questo congresso di Verona ci sono una serie di notizie circa teorie di alcuni partecipanti circa la donna che non mi rappresentano per nulla. Per me la famiglia è sacra, ma io sono per la libertà della donna. E lì si parla della donna come quella che deve stare a casa a cucinare o che deve stare a casa solo a badare alla famiglia, cioè tipo parlare di un festeggiamento di un nuovo Medioevo e io non vado a festeggiare. Per quanto mi riguarda quel congresso non mi rappresenta e tutte le istruttorie che hanno aperto a Palazzo Chigi per tornare indietro su quel patrocinio io le benedico"

Infatti a Palazzo Chigi è stata avviata un'istruttoria sul patrocinio concesso dal ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, che è della Lega e che sarà presente insieme ad altri esponenti leghisti, da Matteo Salvini al governatore del Veneto Luca Zaia.

Anche ieri di Maio ne aveva parlato dicendo che a Verona sarà presente una "destra di sfigati" e anche il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni ha parlato di Medioevo.

Sul sito del World Congress Of Families è scritto che l'evento ha lo scopo di "unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società" e dunque si pone anche il problema delle famiglie arcobaleno, che non vengono riconosciute dai partecipanti al Congresso. Infatti il sottosegretario alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora, del M5S, è stato tra i primi a segnalare il problema e a far avviare l'istruttoria.