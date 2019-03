Video - "Sing for the Climate" la canzone simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici

Di redazione Blogo.it venerdì 15 marzo 2019

La canzone simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici realizzata sulle note del canto partigiano Bello Ciao

"Sing for the Climate" è diventato l'inno della "resistenza" nella lotta contro i cambiamenti climatici. La canzone è stata realizzata nel 2012 in Belgio grazie ad un'iniziativa promossa da Nic Balthazar, regista e attivista ambientalista belga. Balthazar ha invitato chiunque volesse a registrare un video con musica e parole e ad inviarlo ad un sito realizzato appositamente. Quasi 380mila persone hanno deciso di partecipare e alla fine è stato confezionato un videoclip con le voci migliori.

Il testo parla dei cambiamenti climatici e invita tutti a darsi una mossa per cambiare le cose, il tutto sulle note del canto partigiano Bella Ciao.

La canzone oggi è stata cantata in molte piazze del pianeta durante le manifestazioni promosse dalla giovane pasionaria Greta Thunberg; tanti ragazzi e adulti sono scesi in piazza in ogni angolo del pianeta per prendere parte al suo sciopero globale contro i cambiamenti climatici.

Il testo di "Sing for the Climate"

We need to wake up

We need to wise up

We need to open our eyes

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

We’re on a planet

That has a problem

We’ve got to solve it, get involved

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

Make it greener

Make it cleaner

Make it last, make it fast

and do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

No point in waiting

Or hesitating

We must get wise, take no more lies

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now