Tav, pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara di Telt

Di redazione Blogo.it venerdì 15 marzo 2019

L'azienda ha precisato che "la procedura può essere dichiarata senza seguito, in qualsiasi momento della procedura e fino alla stipula dell'appalto".

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara di TELT, l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, per i lavori di completamento delle due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il territorio italiano per un totale di 2,31 miliardi di euro.

Tre i lotti di lavori - uno con una base d'asta da 1 milione di euro, uno da 1,2 miliardi di euro e il terzo da 180 milioni di euro - e una doverosa precisazione da parte di Telt. L'azienda ha spiegato che bisognerà attendere prima il via libera da parte del governo francese e di quello italiano e che, vista la situazione di incertezza con l'Italia, "la procedura può essere dichiarata senza seguito, in qualsiasi momento della procedura e fino alla stipula dell'appalto".

Telt ha sottolineato l'esistenza di una "facoltà di rinuncia alla conclusione dell'appalto da parte dell'Ente Aggiudicatore" e che tale rinuncia potrà avvenire "per motivi economici, giuridici o tecnici o risultare da una scelta dei due Stati", Italia o Francia.