Salvini: "Nel 2019 flat tax anche per lavoratori dipendenti"

Di redazione Blogo.it domenica 17 marzo 2019

Matteo Salvini continua il suo tour elettorale in vista delle regionali in Basilicata: le promesse fatte oggi ai cittadini di Potenza

Matteo Salvini prosegue la campagna elettorale in vista delle regionali che si terranno in Basilicata domenica 24 marzo. Il ministro dell’Interno ha fatto stamane tappa a Potenza, soffermandosi per un comizio con i cittadini di Melfi. Per invitare i lucani a votare Lega, Salvini ha snocciolato i risultati ottenuti fin qui dal governo Conte: "Con questa manovra economica - ha evidenziato il vicepremier - siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100mila euro. Nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani". Dopo Melfi, la tappa successiva del Ministro dell'Interno è stata Lavello.

Salvini ai contestatori: "Partigiani si rivoltano nella tomba"

Non sono mancati durante il comizio di Melfi anche alcuni attimi di nervosismo, per via della presenza di alcuni contestatori. Dal palco, il ministro ha replicato loro così: "Se ci fossero i partigiani veri a vedere questi dieci sfigati si rivolterebbero nella tomba. La mamma - ha aggiunto - dovrebbe dirti che mostrare il dito medio è da maleducati".