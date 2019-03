Zingaretti: "Flat tax famiglie della Lega? Bufala da paperoni". Lezzi (M5s): "Irrealizzabile"

Flat tax famiglie:. Nicola Zingaretti e la ministra per il Sud Barbara Lezzi ricordano alla Lega di Salvini il principio costituzionale della progressività. Lezzi: "Il Mef non sbaglia"

La flax tax per le famiglie proposta dalla Lega altro non è che "una bufala da paperoni, serve progressività". A parlare in questi termini di quella che per i critici è l’ultima promessa elettoralistica del Carroccio è Nicola Zingaretti, il neo segretario del Partito Democratico, fresco di proclamazione.

Dice Zingaretti: "Vedo un governo che sta diventando pericoloso per l'Italia. Il Paese non si governa con i ni". A Radio Capital il segretario dem parla anche di elezioni europee e azzarda una previsione: "Un sorpasso sul M5S alle Europee? È possibile. Conto di recuperare tantissimo elettorato che abbiamo perso per strada" grazie "al candidato o candidata più forte". Secondo il governatore del Lazio: "Il nuovo bipolarismo sarà tra il nuovo centrosinistra e la destra molto di destra".

Per quanto riguarda la flat tax famiglie, Matteo Salvini ha ribadito nelle ultime ore che dalla simulazione del Tesoro sono venuti fuori dei "numeri strampalati... non siamo al superenalotto". Per i tecnici di Via XX settembre la flat tax proposta dalla Lega costerebbe la bellezza di 60 miliardi di euro, praticamente tre finanziarie. Salvini, incurante delle critiche arrivate anche da Forza Italia, spiega: "Per la prima fase bastano tra i 12 e i 15 miliardi per un abbattimento fiscale a tante persone. Con 15 miliardi sarebbe una rivoluzione epocale".

Contro la rivoluzione fiscale leghista si scaglia anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi: "La flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere" dice l’esponente pentastellata a Radio 24. "Vogliamo rivedere le aliquote fiscali, ma il principio costituzionale deve rimanere fermo. La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 miliardi per il Mef invece sì, e non credo che il Mef si sbagli" conclude Lezzi.

