Flat tax, Tria: "Non c'è alcuna stima del Mef". Castelli (M5S): "Anche se fossero 15 miliardi sarebbero insostenibili"

Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:

"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. Proposte specifiche non sono arrivate all'analisi del Mef. La flat tax è allo studio da luglio su varie possibili ipotesi, quindi non c'è nulla di nuovo"