M5S propone fino a 14 anni di carcere per chi sfregia una donna

Di redazione Blogo.it lunedì 18 marzo 2019

La norma contenuta nel pacchetto per il contrasto alla violenza sulle donne.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha parlato proprio oggi a Repubblica di un pacchetto di nuove norme da aggiungere al Codice rosso contro la violenza sulle donne e i minori e una prima anticipazione più dettagliata l'ha data la deputata Stefania Ascari in Commissione Giustizia.

Una norma in particolare prevede una pena fino a 14 anni di reclusione per chi sfregia una donna, un reato che non esiste ancora e che dunque verrebbe introdotto con questo pacchetto normativo. Ascari ha spiegato anche:

"Sono previsti aumenti di pena per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia fino a 7 anni. Estendiamo inoltre misure di controllo e prevenzione prevedendo ad esempio la sorveglianza speciale per i casi gravi o cambio di dimora per la donna vittima"

Inoltre si parla di condanne inoltre fino a 12 anni per chi violenta una donna e fino a 24 anni per chi violenta un minore. Inoltre, ha spiegato Ascari: