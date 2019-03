Mare Jonio, la GdF sale a bordo. Un migrante trasferito in ospedale a Lampedusa

La Guardia di Finanza è salita a bordo della nave Mare Jonio per acquisire la documentazione, mentre uno dei 49 migranti è stato trasferito a Lampedusa per una sospetta polmonite.

Gli agenti della Guardia di Finanza sono saliti stamattina a bordo della nave Mare Jonio che si trova al largo di Lampedusa ed è attualmente circondata da tre motovedette italiane - due della Guardia Di Finanza e una della Guardia Costiera. A riferirlo è stata la portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, secondo la quale gli agenti avrebbero acquisito la documentazione ed eseguito un'ispezione:

L'ispezione è conclusa con un verbale in cui è scritto che non c'è nulla da segnalare se non che le persone a bordo sono provate.