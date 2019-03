Matteo Salvini: "Arrestare i responsabili della Mare Jonio"

Di redazione Blogo.it martedì 19 marzo 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini auspica l'arresto dei responsabili della nave Mare Jonio, giunta al largo di Lampedusa dopo aver ignorato le richieste della Guardia Costiera della Libia.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a commentare quanto sta accadendo al largo di Lampedusa, con la nave battente bandiera italiana Mare Jonio in cerca di un porto in cui attraccare per far sbarcare i 49 migranti a bordo quella chiusura dei porti italiani sempre in vigore.

Salvini è più intenzionato che mai a non cedere di un millimetro e oggi ha auspicato l'arresto dei responsabili della nave, giunta a ridosso delle coste italiane contrariamente alle indicazioni della Guardia costiera della Libia:

Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada.

Secondo il vicepremier infatti, non c'era alcun "pericolo di affondamento né rischio di vita per persone a bordo, nessun mare in tempesta: