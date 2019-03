Caso De Vito, Luigi Di Maio: "È fuori dal Movimento 5 Stelle"

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio annuncia l'espulsione di Marcello De Vito da M5S subito dopo il suo arresto a Roma per corruzione.

Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle. A poche ore dal suo arresto per corruzione, il leader di M5S Luigi Di Maio ha affrontato la questione di petto ed ha annunciato via Facebook l'espulsione del politico dal MoVimento, assumendosi l'intera responsabilità e spiegando di aver già avvisato i probiviri a cui spettano queste decisioni.

Con un lungo post il vicepremier ha ringraziato la magistratura e le forze di polizia che hanno indagato sulla vicenda in cui Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, sarebbe stato coinvolto:

Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto del MoVimento, è inaccettabile.

Di Maio non cita la sindaca di Roma Virginia Raggi, che al momento risulta estranea alla vicenda. Lei, dal canto suo, è prontamente intervenuta su Facebook per condannare l'accaduto:

Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione.

La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici.

Una cosa è certa: nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e respinto i tentativi di chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti.

Qui non c'è spazio per ambiguità. Non c'è spazio per chi immagina di poter tornare al passato e contaminare il nostro lavoro.

Avanti fino in fondo, senza se e senza ma, per la legalità.