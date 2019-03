Mare Jonio, indagato il comandante. Mediterranea: "Facciamo ricorso contro il sequestro"

Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli ieri hanno disposto il sequestro della nave Mare Jonio e ora hanno iscritto sul registro degli indagati il comandante Pietro Marrone. La ONG Mediterranea ha annunciato che farà ricorso, infatti su Twitter ha scritto:

"Abbiamo appreso della convalida del sequestro della Mare Jonio. Ovviamente nei prossimi giorni faremo ricorso. Noi non godiamo di nessuna immunità, ma siamo certi di avere operato nel rispetto del diritto e felici di avere portato in salvo 49 persone"

Sul proprio sito ha poi specificato:

"È stato notificato al Comandante della Mare Jonio il sequestro probatorio della nave, su iniziativa della Polizia Giudiziaria, nello specifico la Guardia di Finanza. La contestuale identificazione del comandante è un atto dovuto per procedere al sequestro. Lo si accusa di non avere spento i motori, come ordinato dalla Guardia Costiera a poche miglia dalle acque territoriali italiane, mentre la Mare Jonio fronteggiava onde alte più di due metri, come si vede nel video che abbiamo diffuso ieri. Era un ordine impossibile da eseguire senza mettere in serio pericolo la sicurezza della nave e di tutte le persone a bordo, la cui tutela è l’obbligo prioritario di ogni comandante. Al momento non sono in corso interrogatori e non sono arrivate ulteriori notifiche. L’armatore di Mare Jonio è stato semplicemente convocato in capitaneria per le procedure di routine"

Questo è il video pubblicato ieri da Mediterranea:

Per condizioni meteomarine avverse ci è stato assegnato un punto di fonda al riparo, a Lampedusa. Mare forza 7 e onde tra i due metri e mezzo e i tre metri. Ripararci era la priorità per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. #SavingHumans pic.twitter.com/TIg2pp57k1 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 19 marzo 2019

La ONG ha anche difeso a spada tratta il proprio comandante, Pietro Marrone, pescatore siciliano che da decenni naviga nel tratto di mare tra Libia, Italia e Tunisia e, proprio perché è un pescatore, per lui "abbandonare essere umani in mare non è solo un reato, ma è tradimento".

Un vero capitano.

Pietro Marrone di professione è pescatore.

Per decenni ha navigato in quel tratto di Mediteranneo che accomuna Libia, Italia e Tunisia. Oggi è il Comandante della Mare Jonio. Abbandonare esseri umani in mare per un pescatore non è solo reato, è tradimento. pic.twitter.com/8BwShvpay4 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 19 marzo 2019

La Procura sta indagando sulle comunicazioni via radio tra il comandante Marrone e la Guardia di Finanza che intimava l'alt alla nave chiedendo di non entrare nelle acque territoriali e di non avvicinarsi al porto di Lampedusa.