Fitch taglia ancora le stime di crescita dell'Italia: nel 2019 solo +0,1%

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 marzo 2019

E nel 2020 la crescita si ridurrà dall'1,2% allo 0,5%.

L'agenzia di rating Fitch ha tagliato ancora il Pil dell'Italia per il 2019 e il 2020. Per l'anno in corso, infatti, stima che il Pil crescerà solo dello 0,1% e non dell'1,1% come era previsto fino allo scorso dicembre, mentre il 2020 si è passati da una stima dell'1,2% a solo lo 0,5%.

L'Italia è uno dei Paesi che ha subito una revisione più pesante per il 2019, di un punto percentuale in un solo trimestre ed è seconda solo alla Turchia. Il taglio di oggi segue quello di febbraio, mese in cui le stime erano scese allo 0,3%.