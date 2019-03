Roma: indagato l'assessore allo Sport Daniele Frongia

Di redazione Blogo.it giovedì 21 marzo 2019

Daniele Frongia (M5S), assessore allo Sport di Roma, è indagato per corruzione: "Confido nellʼimminente archiviazione", dichiara il braccio destro della Raggi

Daniele Frongia, assessore allo sport del Comune di Roma, è indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta principale sul nuovo stadio di Tor di Valle. L’esponente del Movimento 5 Stelle, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco, sarebeb stato tirato in ballo dall’imprenditore Luca Parnasi, arrestato assieme all’ex presidente di Acea Luca Lanzalone.

"Il procedimento a mio carico - dichiara Frongia a Il Fatto Quotidiano - trarrebbe origine dall'interrogatorio di Parnasi del 20 settembre 2018, già uscito all'epoca sui giornali, in cui lo stesso sottolineava più volte di non aver mai chiesto né ottenuto favori dal sottoscritto". "Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente - aggiunge - , avendo la certezza di non aver mai compiuto alcun reato e appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, confido nell'imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017".

In sostanza, Parnasi aveva chiesto a Frongia di are un nome da assumere come responsabile delle relazioni istituzionali della società Ampersand. L’assessore aveva effettivamente fornito il nome di una donna, ma l’assunzione saltò dopo l’inchiesta. Parnasi, inoltre, ha semrpe negato negli interrogatori di aver avuto richieste o pressioni da parte di Frongia. Si va davvero verso un’archiviazione?