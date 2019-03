Tria: "Al momento nessuna ipotesi Flat Tax"

Di redazione Blogo.it giovedì 21 marzo 2019

Il Ministro Tria ha smontato i progetti di Salvini: "al momento non esiste un'ipotesi Flat Tax"

Giovanni Tria oggi ha parlato di Flat Tax nel corso di un question time al Senato. Recentemente Salvini, sempre impegnato nella sua interminabile campagna elettorale, ha rilanciato l'idea della Flat Tax per la prossima manovra finanziaria dicendo di volerla estendere anche ai lavoratori dipendenti. Il Ministro dell'Interno ha parlato di un proposito per il 2020, sostenendo di poter contare su stime rassicuranti circa la sua fattibilità.

Il Ministro Tria ha invece specificato che, al momento, l'ipotesi Flat Tax non è stata ancora studiata dal Governo: "sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio, così come avvenuto nella precedente, che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali. In detta occasione saranno approfondite anche altre proposte".

E poi ancora: "In conclusione, in merito all'estensione della flat tax, vorrei in questa sede richiamare, come già ho affermato in altre circostanze, che al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale in merito a specifiche proposte di riforma. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fin dal luglio scorso (non so prima) sono state condotte molte analisi concernenti varie ipotesi di riforma fiscale. Si tratta di un esercizio di valutazione ex ante delle policy, che, oltre a riferirsi al contenuto delle misure, riguarda anche gli aggiornamenti dei modelli di microsimulazione".

Infine, Tria ha specificato che al momento il Governo non è ancora in grado di stimare l'impatto di questa improbabile rivoluzione fiscale: "Queste attività sono fondamentali per creare le condizioni e la base conoscitiva utile a stimare l'impatto delle misure di Governo, ma certamente non possono essere utilizzate mediaticamente per pensare che il Governo stia stimando qualche misura o l'altra concreta".